Стал известен владелец пропавшего под Хабаровском Ан-26

Самолет Ан-26, пропавший с радаров под Хабаровском, принадлежит компании «Летные проверки и системы». Владельца воздушного судна раскрыл РИА Новости источник в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стало известно, что на борту находятся шесть человек. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 Росавиации. По предварительным данным, Ан-26 выполнял технический полет, в ходе которого проверялись средства связи.

По данным ТАСС, связь с АН-26 прервалась, когда он находился на расстоянии 38 километров от аэродрома Хабаровск-Центральный. Его поиски осложнены плохой погодой.