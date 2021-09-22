Под Киевом совершено покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. Кадры с места происшествия появились в распоряжении Telegram-канала «RT на русском». Сейчас там работают правоохранители.

Уточняется, что стреляли по автомобилю политика возле села Лесники. В транспортное средство попало 10 пуль, три из них ранили водителя, о его состоянии не сообщается.