Полицейский Константин Калинин рассказал, как производил задержание вооруженного студента в Перми. МВД России показало видео, на котором младший лейтенант в подробностях поведал о том, как обезвредил стрелка.

Калинин сообщил, что достал пистолет, пока бежал к главному входу. В здании он увидел молодого человека с оружием. Инспектор ДПС сказал ему бросить его, однако тот указаниям полицейского не подчинился. Он выстрелил в Калинина, и был ранен ответным огнем.

После того, как нападавший упал, сотрудник МВД подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую помощь. В этот момент он спросил парня, зачем тот стрелял в людей. Но молодой человек оставил вопрос полицейского без ответа, а лишь попросил его снять маску, поскольку ему нечем было дышать.