В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Полицейский рассказал на видео о разговоре с напавшим на вуз в Перми

Александр Кузьмин
1 час назад

Полицейский Константин Калинин рассказал, как производил задержание вооруженного студента в Перми. МВД России показало видео, на котором младший лейтенант в подробностях поведал о том, как обезвредил стрелка.

Калинин сообщил, что достал пистолет, пока бежал к главному входу. В здании он увидел молодого человека с оружием. Инспектор ДПС сказал ему бросить его, однако тот указаниям полицейского не подчинился. Он выстрелил в Калинина, и был ранен ответным огнем.

После того, как нападавший упал, сотрудник МВД подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую помощь. В этот момент он спросил парня, зачем тот стрелял в людей. Но молодой человек оставил вопрос полицейского без ответа, а лишь попросил его снять маску, поскольку ему нечем было дышать.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить инспекторов ДПС младшего лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова к государственным наградам.

Происшествия,Криминал,Видео,Константин Калинин,Владимир Макаров,Владимир Колокольцев,ГИБДД,МВД,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители