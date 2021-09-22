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В Москве задержали подростка по подозрению в убийстве родителей

ТАССиещё 1
36 минут назад

Следователи задержали в Москве подростка по подозрению в убийстве родителей. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

Московского школьника заподозрили в убийстве родителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 сентября в квартире жилого дома на Полярной улице были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями. "По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших", - сказала Иванова. По предварительной информации, он систематически принимал наркотические вещества.

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Сейчас с подростком проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

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