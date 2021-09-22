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Велосипед вызвал взрыв на рельсах в метро в Нью-Йорке.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Неизвестные бросили велосипед на рельсы в метро, что вызвало взрыв во время прибытия поезда на станцию. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Инцидент произошел на станции Steinway Street в Квинсе. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, однако произошел сбой в работе метрополитена, временно были остановлены все поезда на линии.

«Злоумышленники, бросившие велосипед на пути встречного поезда, должны быть привлечены к ответственности за безрассудное пренебрежение безопасностью пассажиров метро и рабочих» - сказал представитель обслуживающей участок транспортной компании Тим Минтон.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что инцидент расследуется.

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