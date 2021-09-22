Неизвестные бросили велосипед на рельсы в метро, что вызвало взрыв во время прибытия поезда на станцию. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Инцидент произошел на станции Steinway Street в Квинсе. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, однако произошел сбой в работе метрополитена, временно были остановлены все поезда на линии.