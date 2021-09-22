Профессор объяснил продолжение лекции во время стрельбы в Перми

«(Стрелявший) не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит, ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — пояснил он.