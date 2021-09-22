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Продолживший лекцию в ПГНИУ заявил об отсутствии опасности во время стрельбы

Lenta.ru
40 минут назад

Профессор Олег Сыромятников, который отказался останавливать лекцию во время стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), заявил об отсутствии опасности во время нападения 18-летнего студента Тимура Бекмансурова. Он объяснил свои действия РИА Новости.

Профессор объяснил продолжение лекции во время стрельбы в Перми
Фото: permseminaria.rupermseminaria.ru

«(Стрелявший) не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит, ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — пояснил он.

Ранее Сыромятников заявил, что его действия были согласованы с деканом факультета. По словам профессора, после сообщений о ЧП он закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил «шепотом диктовать» лекцию. Он также назвал устроившего стрельбу Тимура Бекмансурова «неудавшимся Раскольниковым».

Утром 20 сентября стало известно о стрельбе в ПГНИУ. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми.

Стрелком оказался 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, при задержании его ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Происшествия,СКР,РИА Новости,
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