В полицию поступило сообщение о бомбе в "Домодедово"

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Предоставлено пресс-службой аэропорта Домодедово Предоставлено пресс-службой аэропорта Домодедово

— Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба, — рассказал собеседник издания.

Информация о взрывном устройстве проверяется. На месте работают кинологи, правоохранители и сотрудники оперативных служб. Аэропорт в данный момент работает в штатном режиме, отмечается на сайте агентства.