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Информация о заложенной бомбе поступила в аэропорт Домодедово

Вечерняя Москваиещё 2
14 минут назад

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В полицию поступило сообщение о бомбе в "Домодедово"
Фото: Предоставлено пресс-службой аэропорта ДомодедовоПредоставлено пресс-службой аэропорта Домодедово

— Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба, — рассказал собеседник издания.

Информация о взрывном устройстве проверяется. На месте работают кинологи, правоохранители и сотрудники оперативных служб. Аэропорт в данный момент работает в штатном режиме, отмечается на сайте агентства.

При получении подобных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, отметил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. Службы аэропорта ввели вместе с силовыми структурами необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности, приводит его слова газета «Известия».

Происшествия,Александр Власов,Аэропорт Домодедово,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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