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В московском метро задержали Человека-паука

Мослента
14 минут назад

Мужчину в костюме Человека-паука задержали в столичном метро. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

В московском метро задержали Человека-паука
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»Telegram-канал «Москва с огоньком»

На кадре видно, что Человека-паука, стоящего на платформе одной из станций московской подземки, остановили полицейские. «Ну, теперь этому городу точно нужен новый герой», — пошутила администрация сообщества.

Задержание мужчины оставило в недоумении многих комментаторов.

«Что у нас, в костюме ходить — уже преступление?» — поинтересовался один из подписчиков. Другая пользовательница отметила, что мужчина «дарил людям позитив» и ни в чем не провинился. Еще одна комментаторша рассказала, что давала денег супергерою, когда видела его в метро. «Хороший малый, за что?» — возмутилась женщина.

Ранее мужчина в костюме супергероя потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео. Сначала Человек-паук исполнял акробатические трюки под поп-музыку, а затем вовлек в свое выступление сидевшую в вагоне девушку. После этого супергерой взял телефон у другого пассажира, снял себя на камеру и попозировал с мужчиной для селфи.

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