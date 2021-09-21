В московском метро задержали Человека-паука

«Что у нас, в костюме ходить — уже преступление?» — поинтересовался один из подписчиков. Другая пользовательница отметила, что мужчина «дарил людям позитив» и ни в чем не провинился. Еще одна комментаторша рассказала, что давала денег супергерою, когда видела его в метро. «Хороший малый, за что?» — возмутилась женщина.