В московском метро задержали Человека-паука

Мужчину в костюме Человека-паука задержали в столичном метро. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадре видно, что Человека-паука, стоящего на платформе одной из станций московской подземки, остановили полицейские. «Ну, теперь этому городу точно нужен новый герой», — пошутила администрация сообщества.
Задержание мужчины оставило в недоумении многих комментаторов.
«Что у нас, в костюме ходить — уже преступление?» — поинтересовался один из подписчиков. Другая пользовательница отметила, что мужчина «дарил людям позитив» и ни в чем не провинился. Еще одна комментаторша рассказала, что давала денег супергерою, когда видела его в метро. «Хороший малый, за что?» — возмутилась женщина.
Ранее мужчина в костюме супергероя потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео. Сначала Человек-паук исполнял акробатические трюки под поп-музыку, а затем вовлек в свое выступление сидевшую в вагоне девушку. После этого супергерой взял телефон у другого пассажира, снял себя на камеру и попозировал с мужчиной для селфи.