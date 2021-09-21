Экс-мэр Майкопа отделался условным сроком за крупную аферу

Экс-мэр Майкопа Андрей Гетманов отделался условным сроком по делу об афере с землёй и вымогательстве. Как выяснило следствие, в 2017 году градоначальник похитил право собственности и аренды на три земельных участка своего знакомого в селе Кужорском. Он хотел убедить местного фермера обменяться якобы равноценными участками. Но предприниматель отказался, потому что разница в стоимости земли составляла 4 млн рублей. Тогда чиновник начал ему угрожать.

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По версии Следственного комитета, Гетманов в мае 2018 года потребовал от знакомого передать ему права собственности и аренды на три участка стоимостью более 13 млн рублей. Взамен же он предложил мужчине якобы такой же участок, который на самом деле стоил только 9 млн рублей. Фермер сначала отказался, но мэр начал ему угрожать избиением и даже убийством. После этого предприниматель выполнил требование.

В марте 2021 года Гетманова задержали и арестовали. Тогда же выяснилось, что чиновник незаконно купил и хранил у себя дома боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Их нашли при обыске. В итоге мэру предъявили обвинение по трём статьям: о вымогательстве, незаконном хранении боеприпасов и мошенничестве.

Гетманов не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения. Однако суд доводам защиты не поверил и назначил уже бывшему чиновнику два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.