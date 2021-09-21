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Тела двух мужчин и женщину без сознания нашли возле магазина в Москве

Мослента
29 минут назад

У магазина на Псковской улице в Москве обнаружили тела двух мужчин и женщину без сознания. По данным телеканала РЕН ТВ, женщину госпитализировали.

Тела двух мужчин нашли возле магазина в Москве
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

ЧП произошло на северо-востоке Москвы в понедельник, 20 сентября. По предварительным данным, компания из трех человек отравилась суррогатами алкоголя. Погибшим было 50 и 62 года, пострадавшей — 67 лет.

Силовики начали проверку по факту случившегося. Устанавливается точная причина смерти мужчин.

Ранее 21 сентября стало известно об отравлении пятерых человек угарным газом в подмосковной деревне Новленское.

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