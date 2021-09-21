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В Татарстане сообщили об угрожающем взорвать дом мужчине

Елена Прошина
34 минуты назад

Мужчина с гранатой угрожает взорвать дом на улице Сулейманова в Альметьевске, Республика Татарстан. Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, на место уже прибыли сотрудники полиции и пожарные.

В Татарстане сообщили об угрожающем взорвать дом мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщениям очевидцев, мужчина находится в доме 7, на шестом этаже третьего подъезда. Полицию вызвала местная жительница. Она рассказала, что к ним пришел знакомый мужа, который достал гранату и стал угрожать её взорвать.

Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина – 62-летний участник войны в Афганистане Николай Инюшев. По информации канала, в какой-то момент своего визита к друзьям он вытащил гранату и со словами «Все тут поляжем!» взялся за чеку, после чего жена хозяина квартиры выбежала из дома. Сейчас из Набережных Челнов в Альметьевск выдвинулась группа захвата и взрывотехник.

Напомним, что 12 сентября схожий случай произошел в Екатеринбурге. Там 44-летний мужчина забаррикадировался с гранатой в доме на улице Союзной, 27 и угрожал её взорвать. В результате полуторачасовой спецоперации полиции и Росгвардии екатеринбуржца удалось задержать, сообщает E1.ru.

Происшествия,Росгвардия,
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