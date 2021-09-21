В австралийском Мельбурне акции протеста переросли в массовые беспорядки. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

Протестующие бросают в полицейских бутылки, камни и сигнальные ракеты, уточняет канал. В городе на протяжении семи недель сохраняется режим строгой изоляции, установленный властями в попытке предотвратить распространение штамма COVID-19 «Дельта».