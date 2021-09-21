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Массовые беспорядки из-за локдауна в Мельбурне попали на видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

В австралийском Мельбурне акции протеста переросли в массовые беспорядки. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

Протестующие бросают в полицейских бутылки, камни и сигнальные ракеты, уточняет канал. В городе на протяжении семи недель сохраняется режим строгой изоляции, установленный властями в попытке предотвратить распространение штамма COVID-19 «Дельта».

Ранее сообщалось, что 18 сентября десять полицейских пострадали во время протестов из-за локдауна в Мельбурне. Тогда задержали 235 человек.

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