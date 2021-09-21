В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В СИЗО "Кресты" Санкт-Петербурга один арестант задушил другого полотенцем по его просьбе

Инфо 24иещё 1
1 час назад

В петербуржском СИЗО "Кресты" 47-летний Денис Зиноватный убил сокамерника — 37-летнего инвалида-колясочника Ивана Кущева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Арестант задушил сокамерника по его просьбе в "Крестах"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл после обеда в душевой. Выйдя оттуда он рассказал сотрудникам следственного изолятора, что совершил убийство по просьбе сокамерника-инвалида. Оказывается Кущев обратился за помощью к Зиноватому, потому что испытывал трудности в быту СИЗО из-за своих физических особенностей. Сотрудники СИЗО подтвердили, что Зиноватный и Кущев мирно общались, первый даже помогал другому в быту.

При этом Зиноватный является пациентом городских психдиспансеров. В 2012 году его отправили на принудительное лечение, постоянно его продлевая. Его выпустили лишь в 2018 году. В апреле 2021 года мужчину задержали по обвинению в убийстве фарцовщика у станции метро "Пулковская". Он также нанёс ножевое ранение 61-летнему мужчине, который остался в живых.

Происшествия,ФСИН,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители