Арестант задушил сокамерника по его просьбе в "Крестах"

В петербуржском СИЗО "Кресты" 47-летний Денис Зиноватный убил сокамерника — 37-летнего инвалида-колясочника Ивана Кущева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

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Инцидент произошёл после обеда в душевой. Выйдя оттуда он рассказал сотрудникам следственного изолятора, что совершил убийство по просьбе сокамерника-инвалида. Оказывается Кущев обратился за помощью к Зиноватому, потому что испытывал трудности в быту СИЗО из-за своих физических особенностей. Сотрудники СИЗО подтвердили, что Зиноватный и Кущев мирно общались, первый даже помогал другому в быту.