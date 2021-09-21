Американские пограничники жестко отлавливают мигрантов, которые пытаются пересечь границу в Техасе. Кадры с места событий опубликованы в Telegram -канале «Лента дна».

Сейчас в приграничном городе Дель Рио находятся примерно 16 тысяч беженцев, преимущественно из Гаити. Наплыв мигрантов обусловлен непростой ситуацией в островном государстве: в июле там произошло убийство президента страны Жовенеля Моиза, а в августе – разрушительное землетрясение. Из-за массового скопления гаитян на границе губернатор Техаса Грег Эббот призвал президента США Джо Байдена вести режим чрезвычайной ситуации.