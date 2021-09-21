Первые выстрелы студента около университета в Перми попали на видео

Видеорегистратор в автомобиле зафиксировал начало трагедии в Перми . Запись появилась в Telegram -канале «ОПЕР Слил». На опубликованных кадрах видно, как молодой человек с ружьем в руках стреляет по автомобилям, двигаясь в сторону вуза.

Напомним, ЧП на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошло вчера утром. 18-летний студент открыл огонь по окружающим. Шесть человек погибли, еще 28 пострадали. Сам стрелок оказал сопротивление и был ранен, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.