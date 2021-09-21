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Владимир Путин выразил соболезнования жертвам стрелка в Перми.Видео

Александр Кузьмин
3 часа назад

Президент России Владимир Путин выразил во время видеоконференции с председателем ЦИК Эллой Памфиловой выразил соболезнования жертвам и пострадавшим при стрельбе в Пермском университете.

«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», - сказал глава государства.

Президент также сообщил, что власти предпримут необходимые меры для поддержки пострадавшим и семьям погибших.

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