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У пермского университета появился мемориал в память о погибших.Видео

Александр Кузьмин
3 часа назад

Вблизи Пермского государственного национально исследовательского университета появился стихийный мемориал в память о погибших от рук 18-летнего студента. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как местные жители несут цветы и зажигают свечи возле входа в кампус пермского университета.

«Сын позвонил, сказал: "Мама, стреляют!" Не представляю чувства родителей, у которых дети погибли. Это ужасно » - рассказала мама студента ПГНИУ.

Напомним, Восемь человек погибли на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в результате стрельбы,еще 24 пострадали. Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и был ранен.

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