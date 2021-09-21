Вблизи Пермского государственного национально исследовательского университета появился стихийный мемориал в память о погибших от рук 18-летнего студента. Видео публикует telegram-канал «Shot».
На кадрах видно, как местные жители несут цветы и зажигают свечи возле входа в кампус пермского университета.
«Сын позвонил, сказал: "Мама, стреляют!" Не представляю чувства родителей, у которых дети погибли. Это ужасно » - рассказала мама студента ПГНИУ.
Напомним, Восемь человек погибли на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в результате стрельбы,еще 24 пострадали. Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и был ранен.