Вблизи Пермского государственного национально исследовательского университета появился стихийный мемориал в память о погибших от рук 18-летнего студента. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как местные жители несут цветы и зажигают свечи возле входа в кампус пермского университета.

«Сын позвонил, сказал: "Мама, стреляют!" Не представляю чувства родителей, у которых дети погибли. Это ужасно » - рассказала мама студента ПГНИУ.