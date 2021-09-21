В Перми уточнили список погибших в университете

Министерство территориальной безопасности Пермского края уточнило списки погибших в результате массового расстрела в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Обновленная информация размещена в Telegram-канале ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Жертвами напавшего стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Самая возрастная погибшая — Маргарита Энгауз. По информации радиостанции «Говорит Москва», она была известным врачом-эндоскопистом с 40-летним стажем. Женщина оказалась на месте трагедии, отправившись на экскурсию, которую проводили ее внуку и его одноклассникам.

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Также от рук 18-летнего Тимура Бекмансурова скончались Ксения Самченко (18 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Александра Мохова (20 лет) и Анна Айгельдина (26 лет).

Еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Бекмансуров в результате перестрели с полицейским получил критические ранения и также был госпитализирован.

Что произошло

Первокурсник Бекмансуров 20 сентября пришел в вуз в каске, с дробовиком в руках и множеством патронов. Еще на подходе он открыл стрельбу по охраннику, а войдя внутрь, стал расстреливать всех подряд. При этом, по утверждению получившего ранение очевидца, юноша ничего не говорил, а просто шел и неприцельно стрелял. В подтверждение этих слов говорит то, что большинство путь летели мимо, несмотря на толпу.

При этом один из лекторов во время массового расстрела в стенах вуза продолжил вести занятия. Профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников выразил недовольство тем, что его отвлекают сообщениями о стрельбе.

«Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу», — заявил он и добавил, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Остановить убийцу смог сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин. Он с напарником оформлял ДТП в нескольких кварталах от места трагедии, и после сообщения очевидцев о стрельбе в университете стражи порядка бросились на помощь. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров занялся эвакуацией людей, а младлей побежал на звук выстрелов, увидел вооруженного человека и приказал ему бросить оружие. Тот начал стрелять, и тогда Калинин применил табельное оружие, подозреваемый упал. После этого полицейский подбежал к раненому, обезоружил его и оказал первую помощь. Позднее стало известно, что министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представит сотрудников ДПС к наградам.

Региональные власти объявили, что члены семей пострадавших и погибших при вооруженном нападении получат денежные компенсации. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Родственники раненых получат по 500 тысяч рублей, а близким тех, кто получил травмы, перечислят по 100 тысяч.

Что предшествовало

Отец Тимура Бекмансурова рассказал, что находится в шоке от случившегося. По его словам, сколько он ни общался с сыном, тот был увлечен «только компьютером» и не хотел ходить гулять. Мать юноши подтвердила, что ее сын был неконфликтный и тихий. По словам женщины, последний раз она видела его утром перед трагедией.

Психологи разошлись во мнениях касательно личности стрелка. Так, считает врач-психиатр Александр Федорович считает, что убийца не имеет психических заболеваний, но у него были проблемы психологического характера. А произошедшая в Перми трагедия, по мнению специалиста, является актом возмездия и своеобразной попыткой найти себя. В свою очередь, клинический психолог Владимир Крупин считает, что у Бекмансурова, наоборот, имеются грубые психические нарушения, а также околошизофренические элементы личности.

Сам убийца за полчаса до нападения выложил манифест, в котором заявил, что не считает себя террористом. Также он отверг свою причастность к каким-либо экстремистским группировкам.

Откуда оружие, зачем оружие

Одним из ключевых вопросов трагедии стало то, что Бекмансуров на законных основаниях сумел заполучить в руки огнестрельное оружие. По его признаниям, он начал копить деньги еще со школы, а по достижении 18 лет сразу отправился оформлять лицензию на самое распространенное многозарядное гладкоствольное ружье стоимостью около 20 тысяч рублей.

В процессе получения разрешения он обследовался у нарколога и психиатра. Врачи не нашли у него противопоказаний к владению оружием. Психиатр, психотерапевт и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич обратил внимание, что в России из четырех миллионов владеющих оружием людей молодые люди от 18 до 21 года составляют 0,4 процента.

«Их около 15 тысяч. Но именно они особенно опасны и склонны совершать массовые убийства», — отметил эксперт.

Он назвал три причины покупки оружия: чтобы охотиться на зверей, для самозащиты и для мести. Первую и вторую версии, считает врач, можно отмести, поскольку «вряд ли много подростков увлекаются охотой на кабана или уток», а в качестве самозащиты, как правило, покупают что-то более легкое. При этом, по одной из версий следствия, мотивом расстрела стала ненависть юноши к людям.

Сам Бекмансуров рассказал, что если бы у него не получилось заиметь оружие, он бы все равно устроил нападение. В качестве альтернативы он раздумывал об атаке с помощью автомобиля или обычных ножей.