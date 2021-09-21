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"Учеба важнее": преподаватель не стал прерывать лекцию во время обстрела в Перми

Вероника Полынина
1 час назад

Студентка Пермского государственного университета рассказала о преподавателе, который не захотел прервать лекцию во время обстрела.

"Учеба важнее": преподаватель не стал прерывать лекцию во время обстрела в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18-летняя Елизавета Беляева находилась в здании, где 20 сентября один из студентов устроил стрельбу.

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По словам Елизаветы, «каким-то чудом» в момент обстрела она оказалась на другом этаже. При этом ее мама была именно там, где произошла стрельба, но ей удалось убежать, добраться до кабинета, где находилась Елизавета, и забаррикадировать двери.

«Наш преподаватель не сделал ничего из того, что сделала моя мама. Более того, он даже не удосужился прекратить лекцию. "Учеба важнее". Мы полтора часа сидели и ждали смерти. Без прикрас», - написала девушка в Instagram.

Через полтора часа раздался стук в дверь. К счастью, это оказался не стрелок, а бойцы ОМОНа. К тому времени преступника уже обезвредили.

Студентка рассказала, что видела труп охранника, который утром поздоровался с ней и придержал ей дверь.

«Я не могу передать словами, как это страшно. Этого не понять, пока не почувствуешь на своей шкуре», - призналась она.

Елизавета сообщила, что записывала лекцию, которую преподаватель вел во время обстрела, и потом передала запись журналистам.

«И в итоге сейчас этот преподаватель выворачивает все наизнанку, обвиняет нас в панике. Я не могу оставить это так, потому что все, что он говорит — одна сплошная ложь. А мы спасли ему жизнь, знаете, на минуточку», - добавила она.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали, преступник обезврежен и находится в больнице.

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