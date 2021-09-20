Опознаны все жертвы стрельбы в пермском вузе

Все шесть человек, погибшие в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), опознаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

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Там уточнили, что жертвами стали пять женщин и один молодой человек 20 лет.

Позднее Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем Telegram-канале опубликовало поименный список погибших. Ими стали Маргарита Энгауз (66 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Ксения Самченко (18 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Анна Айгельдина (26 лет), Александра Мохова (20 лет).

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Ранее была информация о восьми погибших. В Минздраве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.