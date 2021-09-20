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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Lenta.ru
50 минут назад

Из 20 госпитализированных после вооруженного нападения в Пермском государственном университете (ПГНИУ) девять находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас им оказывается медицинская помощь», — уточнил глава Минздрава, добавив, что при госпитализации было задействовано 28 бригад скорой помощи.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Совершивший нападение в вузе Тимур Бекмансуров на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. Охранник, который попытался остановить нападавшего в вузе, находится в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы выяснят все причины, из-за которых произошло массовое убийство.

Происшествия,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Минздрав РФ,МВД,РИА Новости,
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