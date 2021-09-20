В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Из 20 госпитализированных после вооруженного нападения в Пермском государственном университете (ПГНИУ) девять находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко , передает РИА Новости .

«Сейчас им оказывается медицинская помощь», — уточнил глава Минздрава , добавив, что при госпитализации было задействовано 28 бригад скорой помощи.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Совершивший нападение в вузе Тимур Бекмансуров на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. Охранник, который попытался остановить нападавшего в вузе, находится в тяжелом состоянии.