Заслуженная артистка РСФСР погибла во время пожара в Петербурге

Заслуженная артистка РСФСР, 93-летняя Александра Вавилина погибла во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по городу.

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Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в квартире одного из домов по Петровской набережной. После пожара было обнаружено тело 93-летней Вавилиной.

Как сообщили в МЧС, в четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома горели коридор и кухня на площади 30 кв. метров.

В Санкт-Петербургской государственной консерватории, где Вавилина преподавала на кафедре деревянных духовых инструментов, подтвердили ее гибель.

Александра Вавилина - советская и российская флейтистка, музыкальный педагог, солистка Ленинградской филармонии, профессор Ленинградской/Санкт-Петербургской консерватории, Заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженная артистка РСФСР.