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Найден таксист, подвозивший к месту преступления пермского стрелка

Елена Прошина
1 час назад

Таксист рассказал, как подвозил пермского стрелка

Водитель такси рассказал, как подвозил молодого человека, который утром 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Запись разговора с водителем публикует Телеграм-канал Mash.

По словам таксиста Юрия, пассажир был немногословен. Он был одет в балаклаву, но, когда водитель предположил, что это «от коронавируса», молодой человек не поддержал разговор. Сам таксист говорит, что не придал балаклаве особого значения, так как «молодежь сейчас такая, всякую ерунду натягивают на лица».

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Сумку, которую стрелок вез с собой, водитель предложил поставить в багажник, но молодой человек отказался и взял ее с собой в салон.

Пассажир попросил высадить его на остановке. Расплатился по безналичному расчету, оставив чаевые – 60 рублей.

Как пишет канал, водитель узнал, кого он подвозил утром, когда во время поездки с другим пассажиром его задержали и допросили оперативники. После допроса обоих отпустили.

Как сообщалось ранее, студент около 11:00 (9:00 мск) 20 сентября открыл огонь на территории кампуса ПГНИУ. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали 24. Стрелка задержали, его личность установлена. Нападавший был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. СК возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

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