В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск более чем на 600 тысяч рублей

Елена Прошина
28 минут назад

Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск более чем на 600 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил собеседник агентства, участница аварии Юлия Орлова направила к Билу иск о компенсации ущерба, оценив его в 616 тысяч 325 рублей – стоимость ремонта автомобиля.

Ранее, в начале августа, в суде зарегистрировали иск потерпевшей в ДТП Екатерины Маничкиной. Она потребовала взыскать с блогера более 1,7 млн рублей на возмещение расходов на ремонт автомобиля, а также компенсацию морального вреда.

Напомним, что ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы – она попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

4 июля суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы по ч. 1. ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), а также на три года лишил водительских прав.

Позднее прокуратура попросила отменить наказание блогеру – там указали на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства и отметили чрезмерную мягкость приговора блогера.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Госдума,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители