Потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск более чем на 600 тысяч рублей

Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

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Как отметил собеседник агентства, участница аварии Юлия Орлова направила к Билу иск о компенсации ущерба, оценив его в 616 тысяч 325 рублей – стоимость ремонта автомобиля.

Ранее, в начале августа, в суде зарегистрировали иск потерпевшей в ДТП Екатерины Маничкиной. Она потребовала взыскать с блогера более 1,7 млн рублей на возмещение расходов на ремонт автомобиля, а также компенсацию морального вреда.

Напомним, что ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы – она попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

4 июля суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы по ч. 1. ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), а также на три года лишил водительских прав.