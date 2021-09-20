На Канарских островах проснулся вулкан

На испанском острове Ла-Пальма в Атлантическом океане, где проживают 85 тыс. граждан и находятся населенные районы Кабеса-де-Вака и Эль-Пасо, произошло извержение вулкана на гряде Кумбре-Вьеха, этому предшествовало свыше 25 тыс. подземных толчков и землетрясение силой 4,2 балла. В последний раз этот вулкан проявлял такую активность в 1917 году.

В этот раз потоки лавы разрушили близлежащие населенные пункты и угрожают достичь побережья. В регионе идет обязательная массовая эвакуация людей (в безопасное место отправлены более 1,7 тыс. человек), власти Испании также рекомендуют авиакомпаниям прекратить рейсы на три Канарских острова — Пальму, Гомеру и Иерро. Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден отложить рабочую поездку на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.