Появилось видео с места стрельбы в Алматы

«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - рассказали в полиции.