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Появилось видео с места стрельбы в Алматы

Александр Кузьмин
43 минуты назад

Житель Алматы открыл огонь по судебным приставам, погибли пять человек, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - рассказали в полиции.

Погибли пять человек, в том числе двое участковых полицейских и судебный исполнитель.

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