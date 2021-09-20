Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал о задержании 18-летнего студента, который открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Он с напарником находился на смене и занимался оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил о стрельбе.

Полицейские отправились на проверку поступившей информации и увидели, как из здания вуза выбегают люди. Напарник организовал эвакуацию, в то время как сам Калинин побежал к главному входу и на первом этаже увидел спускающегося по лестнице вооруженного молодого человека.

«Молодой человек направил оружие и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие», – сообщил на камеру полицейский.

Сотрудник полиции также рассказал, что после случившегося начал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.