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Полицейский рассказал, как обезвредил пермского стрелка. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал о задержании 18-летнего студента, который открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Он с напарником находился на смене и занимался оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил о стрельбе.

Полицейские отправились на проверку поступившей информации и увидели, как из здания вуза выбегают люди. Напарник организовал эвакуацию, в то время как сам Калинин побежал к главному входу и на первом этаже увидел спускающегося по лестнице вооруженного молодого человека.

«Молодой человек направил оружие и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие», – сообщил на камеру полицейский.

Сотрудник полиции также рассказал, что после случившегося начал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.

Напомним, ЧП в пермском вузе произошло сегодня рано утром. По предварительным данным, восемь человек погибли, 28 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас на месте работают следователи СК РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,Константин Калинин,СКР,
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