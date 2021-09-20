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Раскрыт мотив вооруженного нападения на Пермский университет

Lenta.ru
48 минут назад

18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, пошел на преступление из-за ненависти к людям. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Раскрыт мотив вооруженного нападения на Пермский университет
Фото: страница «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» во «ВКонтакте»страница «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» во «ВКонтакте»

По его словам, мотив подозреваемого сейчас проверяется следствием. О ненависти к людям напавший также упоминал в своем посте, опубликованном перед преступлением в соцсети. Запись уже заблокирована.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми. 18-летний напавший был ранен при задержании, он сейчас в больнице.

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