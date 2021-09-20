Раскрыт мотив вооруженного нападения на Пермский университет

18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, пошел на преступление из-за ненависти к людям. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Фото: страница «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» во «ВКонтакте» страница «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» во «ВКонтакте»

По его словам, мотив подозреваемого сейчас проверяется следствием. О ненависти к людям напавший также упоминал в своем посте, опубликованном перед преступлением в соцсети. Запись уже заблокирована.