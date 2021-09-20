По данным СК, 20 сентября студент открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья на территории одного из корпусов учебного заведения. В результате ЧП погибли 8 человек, еще 28 обратились за медицинской помощью. Личность стрелявшего установлена, при задержании он оказал сопротивление и был ранен, после чего его доставили в медучреждение, уточнили в ведомстве.