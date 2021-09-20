«Он в нас стрелял»: студент рассказал на видео о ЧП в Перми

«Стояли с друзьями на проходной как раз перед парами, возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он в двадцати метрах здесь стоит с дробовиком. В разные стороны разбежались кто куда. Вроде никого не зацепил здесь, слава Богу», – рассказал молодой человек.