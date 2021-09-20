«Он в нас стрелял»: студент рассказал на видео о ЧП в Перми

Восемь человек погибли на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в результате стрельбы сегодня утром, еще 24 пострадали. Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и был ранен.
Один из студентов, оказавшихся неподалеку от стрелка на территории вуза, рассказал корреспонденту о ЧП. Видео публикует Telegram-канал «RT на русском».
«Стояли с друзьями на проходной как раз перед парами, возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он в двадцати метрах здесь стоит с дробовиком. В разные стороны разбежались кто куда. Вроде никого не зацепил здесь, слава Богу», – рассказал молодой человек.
На вопрос корреспондента, откуда появились следы от пуль на автомобиле, он ответил: «Это он как раз по нам стрелял, попал по моей машине».
Как ранее заявили в СК, личность стрелявшего установлена. Им оказался студент учебного заведения. Возбуждено уголовное дело.