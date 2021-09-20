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«Он в нас стрелял»: студент рассказал на видео о ЧП в Перми

Александр Кузьмин
14 минут назад

Восемь человек погибли на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в результате стрельбы сегодня утром, еще 24 пострадали. Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и был ранен.

Один из студентов, оказавшихся неподалеку от стрелка на территории вуза, рассказал корреспонденту о ЧП. Видео публикует Telegram-канал «RT на русском».

«Стояли с друзьями на проходной как раз перед парами, возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он в двадцати метрах здесь стоит с дробовиком. В разные стороны разбежались кто куда. Вроде никого не зацепил здесь, слава Богу», – рассказал молодой человек.

На вопрос корреспондента, откуда появились следы от пуль на автомобиле, он ответил: «Это он как раз по нам стрелял, попал по моей машине».

Как ранее заявили в СК, личность стрелявшего установлена. Им оказался студент учебного заведения. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,RT на русском,
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