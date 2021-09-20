Очевидцы рассказали о стрельбе в Пермском госуниверситете

Студент Пермского государственного университета Лев Зенков рассказал о нападении на учебное заведение. Как он отметил в беседе с Telegram-каналом «112», учащимся, которые находились в восьмом учебном корпусе, пришлось забаррикадироваться в аудитории.

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«Я пришел на пары, увидел, что народ бежит, потом услышал стрельбу. Я понял, что нужно куда-то бежать, и я поднялся на вверх, где мы забаррикадировались в аудитории», – рассказал Зенков.

После по системе массового оповещения студентов призвали оставаться на местах и не выходить из помещений, ожидая эвакуации. Позднее в учебный корпус пришли сотрудники МЧС, которые проверили кабинеты и вывели людей.

Зенков отметил, что сейчас все здание эвакуировано. По словам студента, самого стрелка он не видел, но слышал большое количество выстрелов.

Другой очевидец рассказал радио «Говорит Москва», что студентам пришлось довольно долго ждать эвакуации с пятого этажа.

«Нам просто сказали, куда бежать, мы бежали, и всё. Всё было хорошо. Мы забаррикадировались в кабинете, пока нам полиция не крикнула. Потом полиция крикнула нам, всё, мы все вылетели», – отметил студент.

Собеседник добавил, что нападавший произвел несколько выстрелов по дверям химфака и попал в рюкзак одному из учащихся.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в восьмом корпусе Пермского государственного университета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, восемь человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве отметили, что стрелка ранили при задержании.