ДТП с автомобилем районного замглавы в Волгограде попало на видео

Автомобиль заместителя Дзержинского района Волгограда Александра Варламова попал в ДТП в минувшие выходные. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата».
Уточняется, что авария произошла на Самарском разъезде. Иномарка KIA Sportage пересекла сплошную и столкнулась с другой легковушкой. При этом, как сообщается в СМИ, чиновник заявил о своем избиении
«Приехавшие начальники криминальной полиции сообщили мне, что поступила жалоба на избиение данного гражданина», – написал в соцсетях второй частник ДТП.