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ДТП с автомобилем районного замглавы в Волгограде попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Автомобиль заместителя Дзержинского района Волгограда Александра Варламова попал в ДТП в минувшие выходные. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата».

Уточняется, что авария произошла на Самарском разъезде. Иномарка KIA Sportage пересекла сплошную и столкнулась с другой легковушкой. При этом, как сообщается в СМИ, чиновник заявил о своем избиении

«Приехавшие начальники криминальной полиции сообщили мне, что поступила жалоба на избиение данного гражданина», – написал в соцсетях второй частник ДТП.

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