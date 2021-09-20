В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Количество жертв стрельбы в Пермском госуниверситете выросло до восьми

Анна Безрукова
1 час назад

Количество жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми, 24 человека в результате произошедшего пострадали. Эти данные журналистам предоставили в Следственном комитете России.

Количество жертв стрельбы в Пермском госуниверситете выросло до восьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в интернет выложили запись, где один из студентов Пермского государственного университета в чате просит товарищей не покидать аудитории. Фрагментом аудио поделился Телеграм-канал Mash.

Ранее в СК РФ сообщили, что 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ликвидировали.

Напомним, сегодня, 20 сентября рядом с Пермским государственным университетом были слышны звуки стрельбы. Как впоследствии пояснили очевидцы произошедшего, студенты выпрыгивали из окон здания учебного заведения, сообщали «Известия».

Кроме этого, очевидцы стрельбы выложили в интернет видеоролики, по которым видно, как стрелок входит в здание университета и открывает огонь.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники полиции нашли там трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из пострадавших умер до приезда «скорой».

Представители администрации Пермского государственного университета призвали находившихся на тот момент в здании студентов по возможности покинуть территорию вуза. Все запланированные на 20 сентября занятия отменили.

Происшествия,СКР,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители