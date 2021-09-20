Количество жертв стрельбы в Пермском госуниверситете выросло до восьми

Количество жертв стрельбы в Перми увеличилось до восьми, 24 человека в результате произошедшего пострадали. Эти данные журналистам предоставили в Следственном комитете России.

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Также в интернет выложили запись, где один из студентов Пермского государственного университета в чате просит товарищей не покидать аудитории. Фрагментом аудио поделился Телеграм-канал Mash.

Ранее в СК РФ сообщили, что 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ликвидировали.

Напомним, сегодня, 20 сентября рядом с Пермским государственным университетом были слышны звуки стрельбы. Как впоследствии пояснили очевидцы произошедшего, студенты выпрыгивали из окон здания учебного заведения, сообщали «Известия».

Кроме этого, очевидцы стрельбы выложили в интернет видеоролики, по которым видно, как стрелок входит в здание университета и открывает огонь.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники полиции нашли там трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из пострадавших умер до приезда «скорой».