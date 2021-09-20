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Направлявшийся из Антальи самолет экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки на борту

ТАССиещё 11
45 минут назад

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в понедельник.

В летевшем из Турции в Россию самолете умерла женщина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья - Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, Сочи", - сказали в пресс-службе.

Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, однако она умерла до прибытия в аэропорт.

В пресс-службе аэропорта Сочи ТАСС уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган. "В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", - добавили в пресс-службе.

В новость внесена правка (10:46 мск) - приводится с уточнением маршрута рейса в заголовке и лиде, правильно - из Антальи в Екатеринбург.

Происшествия,Уральские авиалинии,ИТАР-ТАСС,
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