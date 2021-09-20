Студенты университета в Перми сняли стрелка на видео

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны», – передает сообщение пресс-службы учебного заведения РИА Новости.