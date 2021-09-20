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Студенты университета в Перми сняли стрелка на видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Пермского университета. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестный открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка запечатлели на камеру испуганные студенты.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны», – передает сообщение пресс-службы учебного заведения РИА Новости.

Происшествия,Криминал,Видео,РИА Новости,
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