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Раскрыта личность стрелявшего в Пермском госуниверситете

Елена Прошина
1 час назад

По предварительным данным, стрельбу в Пермском государственном университете устроил 18-летрий Тимур Бекмансуров. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, стрельба велась из травматического пистолета.

Раскрыта личность стрелявшего в Пермском госуниверситете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, оружие у стрелка было огнестрельным. Всего в результате стрельбы погибли пять человек, еще по меньшей мере двое человек пострадали.

Напомним, что стрельба возле Пермского государственного университета произошла сегодня, 20 сентября. По словам очевидцев, студенты выпрыгивали из окон здания учебного заведения. В интернете появилось видео от очевидцев, на котором видно, что молодой человек входит в университет и открывает огонь.

При этом по информации других очевидцев, стрельбу Бекмансуров начал еще на улице.

После происшествия в Telegram-канале вуза опубликовали пост с призывом покинуть территорию учебного заведения.

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