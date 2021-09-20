Раскрыта личность стрелявшего в Пермском госуниверситете

По предварительным данным, стрельбу в Пермском государственном университете устроил 18-летрий Тимур Бекмансуров. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, стрельба велась из травматического пистолета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, оружие у стрелка было огнестрельным. Всего в результате стрельбы погибли пять человек, еще по меньшей мере двое человек пострадали.

Напомним, что стрельба возле Пермского государственного университета произошла сегодня, 20 сентября. По словам очевидцев, студенты выпрыгивали из окон здания учебного заведения. В интернете появилось видео от очевидцев, на котором видно, что молодой человек входит в университет и открывает огонь.

При этом по информации других очевидцев, стрельбу Бекмансуров начал еще на улице.