Острова Пальма, Иерро и Гомера находятся в опасной зоне из-за извержения вулкана. Часть населения уже была эвакуирована. Лава подобралась к населенным пунктам. Видео публикует портал «Life.ru».

На кадрах видно, как раскаленная вулканическая масса медленно расползается в жилых района и начинает уничтожать постройки.