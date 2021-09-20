Острова Пальма, Иерро и Гомера находятся в опасной зоне из-за извержения вулкана. Часть населения уже была эвакуирована. Лава подобралась к населенным пунктам. Видео публикует портал «Life.ru».
На кадрах видно, как раскаленная вулканическая масса медленно расползается в жилых района и начинает уничтожать постройки.
Сообщается, что извержение вулкана на острове началось 11 сентября в необитаемой горной местности. Ему предшествовало сильное землетрясение, за которым в небо поднялся огромный столб дыма.