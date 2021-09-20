Тела трех человек нашли на границе Польши и Белоруссии

Тела трёх человек найдены на польско-белорусской границе. Их нашли пограничники из Польши. Об этом сообщается в микроблоге

Фото: Czarek Sokolowski/AP Czarek Sokolowski/AP

В сообщении говорится, что дальнейшие действия по этому делу будет осуществлять прокуратура.

На данный момент известно, что одна из погибших - женщина. Предположительно, люди пытались нелегально пересечь границу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что это может иметь место к провокации.

«Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время», — написал он на своей странице в Facebook.