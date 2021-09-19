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В Москве мужчина убил и расчленил родного брата

Майк Габриелян
1 час назад

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении родного брата. Инцидент произошел в доме на Ореховом бульваре, сообщает РЕН ТВ.

В Москве мужчина убил и расчленил родного брата
Фото: ТАССТАСС

Накануне жена 54-летнего погибшего обнаружила возле мусорных баков вещи супруга, испачканные кровью. Она вызвала полицию. Прибывший патруль нашел расчленённые останки в квартире, где произошло убийство, Эксперты установили, что мужчина скончался примерно 4 дня назад.

Тем же вечером задержали подозреваемого, это 62-летний брат погибшего.

По данным следствия, преступление произошло 15 сентября. Во время ссоры старший брат несколько раз ударил младшего по голове тяжёлым предметом.

Ранения оказались смертельными, жертва скончалась на месте. Подозреваемый расчленил тело, чтобы замести следы.

Ранее сообщалось, что петербургскому историку-расчленителю Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет, отказали в новом психиатрическом обследовании.

Происшествия,Олег Соколов,РЕН ТВ,
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