В Москве мужчина убил и расчленил родного брата

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении родного брата. Инцидент произошел в доме на Ореховом бульваре, сообщает РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне жена 54-летнего погибшего обнаружила возле мусорных баков вещи супруга, испачканные кровью. Она вызвала полицию. Прибывший патруль нашел расчленённые останки в квартире, где произошло убийство, Эксперты установили, что мужчина скончался примерно 4 дня назад.

Тем же вечером задержали подозреваемого, это 62-летний брат погибшего.

По данным следствия, преступление произошло 15 сентября. Во время ссоры старший брат несколько раз ударил младшего по голове тяжёлым предметом.

Ранения оказались смертельными, жертва скончалась на месте. Подозреваемый расчленил тело, чтобы замести следы.