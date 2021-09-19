В Крыма машина с пассажирами сорвалась с обрыва

В Крыму в 200-метрового обрыва упал автомобиль с четырьмя пассажирами. Инцидент произошел в районе поселка Форос, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управления МЧС России.

Фото: ТАСС ТАСС

Машина сорвалась в пропасть вблизи знаменитой Форосской церкви. Сообщение об происшествии поступило в 9:55.

«В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», – рассказали спасатели.

По их словам, все находящиеся в салоне живы и находятся в сознании.