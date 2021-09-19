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В Крыма машина с пассажирами сорвалась с обрыва

Майк Габриелян
43 минуты назад

В Крыму в 200-метрового обрыва упал автомобиль с четырьмя пассажирами. Инцидент произошел в районе поселка Форос, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управления МЧС России.

В Крыма машина с пассажирами сорвалась с обрыва
Фото: ТАССТАСС

Машина сорвалась в пропасть вблизи знаменитой Форосской церкви. Сообщение об происшествии поступило в 9:55.

«В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», – рассказали спасатели.

По их словам, все находящиеся в салоне живы и находятся в сознании.

Форосская церковь (Храм Воскресения Христова) построена в 1892 году в честь спасения Александра III и царской семьи в железнодорожной катастрофе. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров.

Происшествия,МЧС,Крыминформ,
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