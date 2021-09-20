Московский бизнесмен лишился ₽2 млн во время обеда

В Москве бизнесмен во время обеда лишился двух миллионов рублей из-за злоумышленников. Подробностями инцидента поделился телеканал РЕН ТВ.
По информации источника, россиянин припарковался около одного из столичных заведений и отправился обедать. В багажнике машины находились почти 2,4 миллиона рублей. Когда мужчина вернулся к автомобилю, то не нашел внутри денег.
Уточняется, что на машине не обнаружено следов взлома. Предполагается, что автомобиль смогли вскрыть специальным сканером.
Бизнесмен написал заявление в полицию. Правоохранительные органы занимаются поиском причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело.
Ранее неизвестные в медицинских масках напали на предпринимателя на юго-востоке Москвы и украли у него сумку, в которой находилось 27 миллионов рублей. Злоумышленники также нанесли повреждения мужчине неустановленным предметом. Пострадавшего госпитализировали с переломом скуловой кости.