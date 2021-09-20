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Московский бизнесмен лишился двух миллионов рублей во время обеда

Мослентаиещё 7
39 минут назад

В Москве бизнесмен во время обеда лишился двух миллионов рублей из-за злоумышленников. Подробностями инцидента поделился телеканал РЕН ТВ.

Московский бизнесмен лишился ₽2 млн во время обеда
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, россиянин припарковался около одного из столичных заведений и отправился обедать. В багажнике машины находились почти 2,4 миллиона рублей. Когда мужчина вернулся к автомобилю, то не нашел внутри денег.

Уточняется, что на машине не обнаружено следов взлома. Предполагается, что автомобиль смогли вскрыть специальным сканером.

В Москве у 18-летней студентки украли сумку за миллион рублей

Бизнесмен написал заявление в полицию. Правоохранительные органы занимаются поиском причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные в медицинских масках напали на предпринимателя на юго-востоке Москвы и украли у него сумку, в которой находилось 27 миллионов рублей. Злоумышленники также нанесли повреждения мужчине неустановленным предметом. Пострадавшего госпитализировали с переломом скуловой кости.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД,РЕН ТВ,
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