В летевшем в Париж самолете произошло возгорание

Самолет AF393 французской авиакомпании Air France, летевший из Пекина в Париж, вернулся в аэропорт из-за возгорания в салоне, сообщает портал cnBeta.
Инцидент произошел утром 18 сентября, когда самолет набирал высоту. По словам пассажиров, в салоне ближе к хвосту самолета был слышен звук, похожий на задувание ветра, после чего произошел хлопок. Затем последовало возгорание, огонь перекинулся на сиденья. Тогда пассажиры с задних сидений отбежали в в переднюю часть лайнера, а бортпроводники потушили возгорание с помощью огнетушителя.
Борт вернулся в аэропорт вылета и успешно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным портала, рейс осуществлялся на Boeing 777-328, которому 13,5 лет.
Авиакомпания пока не объяснила причину инцидента.