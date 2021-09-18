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На борту летевшего в Париж авиалайнера произошел хлопок

Ювелина Бернст
28 минут назад

Самолет AF393 французской авиакомпании Air France, летевший из Пекина в Париж, вернулся в аэропорт из-за возгорания в салоне, сообщает портал cnBeta.

В летевшем в Париж самолете произошло возгорание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 18 сентября, когда самолет набирал высоту. По словам пассажиров, в салоне ближе к хвосту самолета был слышен звук, похожий на задувание ветра, после чего произошел хлопок. Затем последовало возгорание, огонь перекинулся на сиденья. Тогда пассажиры с задних сидений отбежали в в переднюю часть лайнера, а бортпроводники потушили возгорание с помощью огнетушителя.

Борт вернулся в аэропорт вылета и успешно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным портала, рейс осуществлялся на Boeing 777-328, которому 13,5 лет.

Авиакомпания пока не объяснила причину инцидента.

Происшествия,Air France,Boeing,
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