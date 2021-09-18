В летевшем в Париж самолете произошло возгорание

Инцидент произошел утром 18 сентября, когда самолет набирал высоту. По словам пассажиров, в салоне ближе к хвосту самолета был слышен звук, похожий на задувание ветра, после чего произошел хлопок. Затем последовало возгорание, огонь перекинулся на сиденья. Тогда пассажиры с задних сидений отбежали в в переднюю часть лайнера, а бортпроводники потушили возгорание с помощью огнетушителя.