В Москве у 18-летней студентки украли сумку за миллион рублей

Московская студентка заявила о пропаже сумки Hermes ценой в миллион рублей. Девушка утверждает, что подруга тайком подменила ее кожаное изделие подделкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В июле этого года 18-летняя студентка Настя приобрела сумку Hermes Kelly 28 стоимостью около миллиона рублей. Перед началом учебного года в университете она уезжала из столицы, оставив сумку дома.

Пропажа дорогой вещицы обнаружилась 8 сентября, когда девушка собиралась на занятия. Взяв сумку в руки, она поняла, что та почему-то стала меньше. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у нее оказался иной идентификационный номер.

Поскольку девушка долго отсутствовала в столице, выяснить, когда именно произошла подмена дорогой собственности на подделку, она не смогла.

Студентка считает, что сумку могла подменить ее знакомая, которой она однажды дала ключи от дома. Пострадавшая предположила, что подруга имела возможность сделать их дубликат с целью выкрасть ценный аксессуар. Также Настя утверждает, что общие знакомые в период ее отдыха вдали от Москвы якобы видели Каталину с похожей сумкой.