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Сбежавшего из тюменской колонии заключённого задержали в Перми

News.ru
24 минуты назад

Заключённого, осуждённого на 23 года за убийство и сбежавшего из тюменской колонии, задержали в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Тюменской области.

Сбежавшего из тюменской колонии заключённого задержали
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут заключённого, сбежавшего в среду, 15 сентября, из исправительной колонии 2. 43-летний Александр Новиков был осуждён в 2000 году на 23 года за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

В пресс-службе регионального УФСИН уточнили порталу 72.Ru, что мужчина отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Новиков должен был находиться на автомойке, но его там не оказалось. В колониях-поселениях осуждённые находятся без охраны, свободно передвигаются по поселению, могут двигаться вне учреждения после получения разрешения администрации, пользуются деньгами, а также могут носить гражданскую одежду.

Происшествия,Александр Новиков,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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