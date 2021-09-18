Сбежавшего из тюменской колонии заключённого задержали

Заключённого, осуждённого на 23 года за убийство и сбежавшего из тюменской колонии, задержали в Перми, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Тюменской области.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут заключённого, сбежавшего в среду, 15 сентября, из исправительной колонии 2. 43-летний Александр Новиков был осуждён в 2000 году на 23 года за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.