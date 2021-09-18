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Священника, обманувшего знакомого на 275 тыс рублей, задержали в Крыму

Газета.Ruиещё 1
27 минут назад

Алтайский священник из Бийска выманил у знакомого 275 тыс. рублей и потратил их на отдых в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Священника задержали в Крыму за обман знакомого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в 2019 году священник по имени Вадим познакомился с лицеистом Игорем, а в августе этого года священнослужитель предложил другу отдохнуть вместе в Крыму.

Сначала Вадим попросил у Игоря 150 тысяч на расходы, после чего знакомый священника Евгений выманил у него еще 125 тысяч. Затем они отправились в поездку, но качество отдыха Игорю не понравилось. Мужчина обратился с заявлением в крымскую полицию и аферистов задержали.

Ранее сообщалось, что итальянский священник покупал наркотики на пожертвования своих прихожан. Священник католической церкви дон Спаньези из итальянского города Прато был уличен в покупке психоактивных веществ на деньги, которые его прихожане жертвовали на храм.

Полиция установила, что 40-летний священнослужитель в течении двух лет вместе со своим сообщником проводил «вечеринки с сексуальным подтекстом», на которые приглашались гости, в том числе, с сайтов знакомств.

Происшествия,Католическая церковь,
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