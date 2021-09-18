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Российский священник обманул знакомого почти на 300 тысяч рублей

Lenta.ru
25 минут назад

В Крыму полицейские задержали священника из Алтайского края по подозрению в мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», россиянин обманул знакомого почти на 300 тысяч рублей.

Священника задержали в Крыму за обман на ₽275 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, в августе священник рассказал мужчине, что у него есть знакомый экскурсовод в Крыму, и предложил ему вместе поехать отдыхать в Алупку. Сначала он попросил у знакомого 150 тысяч рублей на расходы на поездку, а затем друг священника выманил у него еще 125 тысяч рублей.

Россиянка после отдыха в Турции оказалась под угрозой тюрьмы

Однако качество отдыха не устроило мужчину: ему не понравились ни апартаменты, которые выбрал священник, ни экскурсии. В результате он решил написать заявление в полицию. Священника и его сообщника задержали.

Ранее стало известно, что студентка из Екатеринбурга нашла на сайте «Авито» объявление о вакансии, устроилась работать тайным покупателем и в итоге оказалась должна миллион. Отмечается, что злоумышленники фиктивно оформили на ее имя ИП.

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