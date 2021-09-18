На кадрах мужчину с перевязанной головой и в наручниках кладут на носилки. Отмечается, что подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление при аресте.

Утром 16 сентября 54-летний Виктор Мирской совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Мужчина был вооружен автоматическим оружием и одет в камуфляж и бронежилет. Он подъехал к отделу МВД и активировал в дверях взрывное устройство. После этого злоумышленник проник в здание и устроил стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции получил ранение. В дальнейшем Мирского задержали, правоохранители изъяли из его машины арсенал оружия.