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ФСБ показала кадры задержания россиянина, напавшего на полицейский участок под Воронежем

Газета.Ru
1 час назад

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания Виктора Мирского, подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, передает RT.

На кадрах мужчину с перевязанной головой и в наручниках кладут на носилки. Отмечается, что подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление при аресте.

Утром 16 сентября 54-летний Виктор Мирской совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Мужчина был вооружен автоматическим оружием и одет в камуфляж и бронежилет. Он подъехал к отделу МВД и активировал в дверях взрывное устройство. После этого злоумышленник проник в здание и устроил стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции получил ранение. В дальнейшем Мирского задержали, правоохранители изъяли из его машины арсенал оружия.

Происшествия,Видео,ФСБ,МВД,
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