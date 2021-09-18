Автомобиль в Петербурге застрял на трамвайных путях и попал на видео

В ночь на субботу, 18 сентября, очевидцы рассказали о дорожно-транспортном происшествии в Приморском районе: автомобиль застрял на трамвайных путях. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«На проспекте Испытателей автомобиль застрял на трамвайных путях. Трамваи стоят», – написал автор поста в сообществе и прикрепил фотографии и видео с места инцидента.