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Автомобиль в Петербурге застрял на трамвайных путях и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В ночь на субботу, 18 сентября, очевидцы рассказали о дорожно-транспортном происшествии в Приморском районе: автомобиль застрял на трамвайных путях. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«На проспекте Испытателей автомобиль застрял на трамвайных путях. Трамваи стоят», – написал автор поста в сообществе и прикрепил фотографии и видео с места инцидента.

Машина выехала на пути по неизвестным причинам. По словам свидетелей, люди не пострадали. Чтобы разобраться в обстоятельствах такого коллапса, на место прибыл наряд ГИБДД.

Происшествия,Общество,Видео,ГИБДД,
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