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Назван мотив убийства семьи напавшим на отдел полиции под Воронежем

Ювелина Бернст
1 час назад

Источники издания «Коммерсантъ» рассказали о мотиве убийства семьи из трех человек в Воронежской области мужчиной, который напал на одно из местных отделений МВД.

Полиция спустя более чем сутки поисков задержала 54-летнего Виктора Мирского, подозреваемого в том, что он убил семью Ибрагимовых, после чего напал на отделение МВД.

Источники сообщили изданию, что у задержанного был давний бытовой конфликт с этой семьей. Конфликт, по их словам, начался около двух лет назад из-за выпаса скота, который уничтожил часть посевов, в частности капусту. В результате чего Мирский был оштрафован сотрудники ОМВД Каменского района.

Telegram-канал Baza ранее писал, что коровы Мирского съели соседскую капусту, о чем они заявили в полицию, и Мирскому пришлось заплатить штраф.

При этом знакомый Мирского рассказал «Московскому комсомольцу», что тот продал одну из своих коров Ибрагимовым с условием, что ее не отправят на убой, но они зарезали животное.

Жертвами убийства в селе Волчанское Каменского района стали члены семьи Ибрагимовых: 59-летняя женщина, ее 19-летний сын и 6–летний внук. После этого, 16 сентября, была взорвана бомба у отдела полиции в городе Лиски, в результате его пострадал сотрудник полиции.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,
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