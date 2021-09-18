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Прогулочный катер столкнулся с мостом и затонул в Петербурге

ТАССиещё 2
22 минуты назад

Прогулочный катер с четырьмя людьми на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Прогулочный катер столкнулся с мостом и затонул в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным следствия, сегодня около 05:00 мск катер "Премьера" столкнулся с опорой и затонул у Кантемировского моста. На борту находились четыре человека, из них трое доставлены в медицинское учреждение. Разлива нефтепродуктов не произошло", - сообщила Марковская.

По данному факту начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи.

Происшествия,
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