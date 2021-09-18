Прогулочный катер столкнулся с мостом и затонул в Петербурге

"По предварительным данным следствия, сегодня около 05:00 мск катер "Премьера" столкнулся с опорой и затонул у Кантемировского моста. На борту находились четыре человека, из них трое доставлены в медицинское учреждение. Разлива нефтепродуктов не произошло", - сообщила Марковская.